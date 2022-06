Trotz Teuerung bleiben Steirer den Biobauern treu

Auch der Großteil der Direktvermarkter, also jener Bauern, die ihre Produkte ohne Zwischenhändler auf Märkten oder ab Hof an ihre Kunden bringen, können sich über gute Umsätze freuen: „Unsere Abnehmer bleiben uns treu, auch wenn so mancher vielleicht jetzt noch genauer überlegt, was er wirklich braucht“, erzählt Monika Kappel (Bild unten) vom gleichnamigen Biohof in Preding.