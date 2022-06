Wanderer entdeckten Toten unter umgekipptem Auto

Tragischer Unfall am Freitag im Tiroler Wipptal: Wanderer entdeckten am Abend auf einem Forstweg in Matrei am Brenner einen 65-jährigen Einheimischen, der unter einem umgekippten Auto eingeklemmt war. Der Mann dürfte bereits am Nachmittag von seinem ins Rollen geratenen Wagen erfasst worden sein. Für den Tiroler kam leider jede Hilfe zu spät!