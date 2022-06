Regenbogen-Zebrastreifen in Salzburg überschmiert

Regenbogenfahne vor dem Rathaus in Oberndorf gehisst

Um ein Zeichen für Toleranz zu setzen, hisst der Bürgermeister der Stadtgemeinde Oberndorf bei Salzburg, Georg Djundja, die Regenbogenfahne vor seinem Rathaus. „Jeder Mensch soll so leben können, wie er will – unabhängig der sexuellen Orientierung, der sexuellen Identität, des Geschlechts, der Herkunft oder Weltanschauung“, sagt Djundja.