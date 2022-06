Herzog über Hinti: „Hoffentlich gut überlegt“

Was mir immer an ihm imponiert hat, war seine offene und ehrliche Art. Die Spieler, die das sagen, was alle hören wollen, taugen mir nicht. Da war er eine erfrischende Ausnahme. Das machte ihn auch in Frankfurt zum Publikumsliebling. Dass er ab und zu mit etwas zu viel Alkohol feierte, kam durch Social-Media-Videos heraus. Da war er in den letzten 40 Jahren sicher nicht der Einzige in Österreich. Nur gab es früher eben noch keine Smartphones.