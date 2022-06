Schöttel: „Hinteregger ist sehr individueller Typ“

Das plötzlich-unerwartete Karriereende von Martin Hinteregger sorgt nicht nur bei Eintracht Frankfurt für Staunen und Aufregung, sondern auch beim Österreichischen Fußballverband sowie im Nationalteam! 67 Mal hielt der nunmehrige Ex-Profifußballer seine Knochen für Rot-Weiß-Rot hin - so lange er fit war, konnte er in den vergangenen Jahren stets mit einer Nominierung in die Startelf rechnen. Wenig überraschend daher, dass sich ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel mit freundlichen Worten von Hinteregger verabschiedet ...