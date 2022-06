Influencer müssen nun ihre Sachkenntnis nachweisen

Peking erlässt immer mehr Regeln für Live-Streamer

Die Streamer erreichen ihre Zuschauer vorbei an der strikten staatlichen Zensur, was wiederholt die kommunistische Regierung in Peking auf den Plan gerufen hat. Sie erließ in den letzten Jahren immer mehr Regeln für Streamer - etwa, dass sie keine Essensverschwendung zeigen, keinen dekadenten Lebensstil pflegen, nicht sexuell anzüglich oder provokant posieren und natürlich die Staatsgewalt nicht kritisieren dürfen.