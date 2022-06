Alexa erweckt Stimmen Verstorbener zum Leben

Vermeintliche Stimmen aus dem Jenseits könnte in Zukunft Amazons Alexa produzieren: Auf einer Konferenz in Las Vegas demonstrierte der Online-Händler eine neue Funktion, die es der digitalen Sprachassistentin erlauben soll, beliebige Stimmen nachzuahmen - also etwa auch jene bereits verstorbener Mitmenschen.