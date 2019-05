KI imitiert menschliche Stimme täuschend echt

Was ist echt und was eine Fälschung? In Zeiten maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz fällt die Unterscheidung zunehmend schwieriger - das gilt für Bilder und Videos ebenso wie für die menschliche Sprache. Dem von ehemaligen Google-, IBM- und Microsoft-Mitarbeitern gegründeten kanadischen Start-up Dessa ist es jetzt gelungen, die Stimme des populären Podcasters Joe Rogan mittels Sprachsynthese täuschend echt zu imitieren.