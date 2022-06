Die Virus-Pause fällt diesen Sommer aus

Die heißen Temperaturen haben das Coronavirus in den vergangenen zwei Sommern ausgebremst. Der neuen Omikron-Mutation scheint die Hitze aber nicht mehr so viel auszumachen – 669 Neuinfektionen verzeichnete das Land am Mittwoch, die 7-Tage-Inzidenz lag bei 489,4. Dabei nehmen die Infektionen vor allem in der Stadt, im Flachgau und im Tennengau zu.