Kletterer von Helikopter mittels Tau gerettet

Es sollte ein schöner Nachmittag unter Bergkameraden werden und endete beinahe in einer Katastrophe. Eine Gruppe Alpinisten war „In der Klausen“ in Mödling in eine Wand eingestiegen. Aus vorerst unbekannter Ursache stürzte ein etwa 25-jähriges Mitglied der Gruppe plötzlich in die Tiefe. Seine Kameraden schlugen per Handy Alarm und setzten eine perfekte Rettungskette in Gang.