Rad-Helden sind wieder sicher in der Heimat

Tatsächlich hielt der liebe Gott bis zum fernen Ziel, der Sagrada-Familia-Basilika in Barcelona, seine schützende Hand über die christlichen Helden der Nächstenliebe. Täglich waren diese mit einem Durchschnittstempo von 26,2 Stundenkilometern unterwegs! Retour ging es dann per Flugzeug. Die bei dieser Charity-Tour lukrierten Spenden werden an die Kinderkrebshilfe übergeben. Was für ein berührender Zweck ...