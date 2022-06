46.000 Anzeigen: Weiter Boom bei Cyberkriminalität

Internetkriminalität ist seit Jahren eine sichere Wette, wenn es um das Delikt mit der stärksten Zuwachsrate geht. In Österreich waren es 2021 ca. 46.000 angezeigte Fälle - ein Plus von 29 Prozent gegenüber 2020. Höher als 2020 fiel die Aufklärungsquote mit 37 Prozent aus - ein Plus von 3,4 Prozent.