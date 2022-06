Kriminelle wollen Post-Kunden in die Falle locken

Achten Sie auf Warnhinweise!

Damit Sie nicht Opfer solcher Phishing-Attacken werden, sollten Sie eingehende E-Mails genau prüfen: Im konkreten Fall werden die E-Mails von Adressen wie hinzufügen1@info.es oder info@stlb.at verschickt, die offensichtlich nicht zur österreichischen Post gehören. Auch holpriges Deutsch kann ein Hinweis auf einen Phishing-Versuch sein. Klicken Sie in so einem Fall nicht auf in der Nachrichten enthaltene Links und geben sie keine sensiblen Daten preis! Einen Selbsttest, mit dem Sie ausprobieren können, ob Sie Betrügereien als solche erkennen, finden Sie hier.