Kaiser fordert eigenen Cyber-Notruf für Österreich

Peter Kaisers Statement

„Vor zehn Jahren gab es 3500 angezeigte Cyberattacken in Österreich, 2020 waren es 35.000 und im letzten Jahr bereits 46.000. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Was tun, wenn ich mir bei einem verdächtigen Mail nicht sicher bin? Wie reagieren, wenn plötzlich irgendwelche Drohungen oder Lösegeldforderungen auf meinem Bildschirm auftauchen? Wie kann ich mich bzw mein Unternehmen schützen und vor weiterem Schaden bewahren? Welche Notfallmaßnahmen sind unverzüglich einzuleiten? Dafür sollte es nach Vorbild von Feuerwehr, Rettung und Polizei einen eigenen Notruf geben, unter dem die Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr, sieben Tage die Woche entsprechende Antworten, Auskünfte, Handlungsanleitungen bekommt“, greift Kaiser die Idee des Cyber-Experten, Cornelius Granig, der auch die Kärntner Landesregierung nach dem Hackerangriff berät, auf.