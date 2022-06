„Lange kann ich so nicht mehr weitermachen“

Es ist keine offizielle Abschieds-Tournee, aber ich bin nun doch schon 70 Jahre alt. Da wird es Zeit kürzer zu treten“, so Wolfgang Ambros gegenüber der „Krone“. Ganze 18 Konzerte spielte die Musiklegende zuletzt innerhalb eines Monats herunter. Das hinterlässt Spuren, auch deutlich sichtbare. Bei seinem Konzert vergangenen Mittwoch in Wien erschien er deutlich angeschlagen. Auf Skistöcken gestützt enterte er die Bühne in der Wiener Stadthalle. Keine Requisite zum Mega-Hit „Skifoan“, sondern eine Gehilfe.