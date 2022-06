Hier ist es! Rapid präsentiert das neue Heimtrikot

Auch die Straßenbahn, die am Rudolfsheimer Sportplatz vorbeifuhr, hatte eine Grün-Weiß-Grüne Farbanordnung. Es handelt sich dabei um die heutige Linie 49, die alle bisherigen Spielstätten und wichtige Orte des SK Rapid - vom Schmelzer Exerzierplatz bis nach Hütteldorf zur Pfarrwiese - streift. Seit mittlerweile 110 Jahren ist Rapid auch inzwischen in Hütteldorf zuhause, wo von Beginn an auch der 49er beheimatet ist.