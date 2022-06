Diesem Wirt retteten Ukrainer die Saison

Wie es ausschaut, sind wir für die Saison gut aufgestellt“, freut sich Franz Strickner. Der Saalfeldener ist Chef des Berggasthofs Huggenberg. Dass er optimistisch in die Sommersaison starten kann, ist aber alles andere als selbstverständlich. Lange kämpfte er um Personal. Wie ihm gehe es vielen Gastronomen in der Umgebung, berichtet Strickner: „Die Videowall an der Ortseinfahrt ist voller Stellengebote.“