Eurowings-Fluggäste urlauben nun zu Hause

Es gab großes Bedauern ...

Schnelle Lösungen wurden seitens der Lufthansa-Tochter nicht in die Wege geleitet. Dafür gab es großes Bedauern: „Es kam am Wochenende zu kurzfristigen Krankmeldungen unserer Crews, darunter auch Corona-Erkrankungen, die höher lagen als in unseren Planungen vorgesehen.“ Und das bei derzeit generell dünnen Personal-Reserven. Für die in Salzburg verbliebenen Urlauber ein schwacher Trost.