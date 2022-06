Mann rettete Wohnungsnachbarn vor Feuertod

Lagerhalle in Vollbrand

Gegen 13 Uhr waren dann im rund 30 Kilometer entfernten Maria Laach am Jauerling rund 100 Florianijünger gefordert. Eine Lagerhalle stand in Vollbrand. Beim Eintreffen des Löschtrupps waren Rauchsäulen bereits aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. Die Halle brannte komplett nieder, auch mehrere Traktoren wurden ein Raub der Flammen. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte aber verhindert werden, die alarmierten Rettungskräfte wurden auch in diesem Fall zum Glück nicht benötigt.