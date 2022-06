Schwimm-WM in Budapest: Ohne Bart zum neuen Rekord

Im Sog des Niederösterreichers Felix Auböck geigte vor allem Simon Bucher auf. Schon im Vorlauf den Österreichischen Rekord über 50 m Delphin auf 23,61 Sekunden gedrückt, am Nachmittag setzte der ASV-Linz-Athlet in starken 23,18 im Semifinale noch eins drauf. Noch am Vorabend war der Bart abgekommen, „jetzt seh ich wieder aus wie ein kleiner Junge“, scherzte Bucher.