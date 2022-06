Thema Wolf: „An Abschuss führt kein Weg vorbei!“

Der SPÖ-Obmann spricht sich aufgrund der zunehmend eskalierenden Situation dafür aus, jetzt konsequent und mutig gegenzusteuern. „Aus meiner Sicht braucht es in der Causa keine weiteren Gespräche oder Besenderungsversuche, sondern Handlungen. Der hohe Schutzstatus, den der Wolf derzeit in Europa genießt, ist längst überholt und muss dementsprechend abgeändert werden“, spricht sich Dornauer für eine Senkung des hohen Schutzstatus im Alpenraum aus. „An der konsequenten Entnahme – sprich: Abschuss – führt kein Weg vorbei“, so der Tiroler SP-Obmann. Nicht wenige Landwirte sehen sich, so hört man, bei ihm besser aufgehoben als beim Bauernbund...