Bestzeit! Auböck krault ins WM-Finale über 400 m

Kurzbahn-Weltmeister Felix Auböck ist bei der Schwimm-WM in Budapest mit Bestzeit im Vorlauf ins Finale über 400 m Kraul eingezogen. Der 25-Jährige aus Bad Vöslau verbesserte zudem seinen österreichischen Rekord auf seiner Paradestrecke um acht Hundertstelsekunden auf 3:43,83 Minuten und war in der Duna-Arena klar schneller als die Konkurrenz. Damit darf Auböck in der Entscheidung am heutigen Samstagabend (18.02 Uhr) bei den Langbahn-Titelkämpfen in Ungarn auf eine Medaille hoffen.