Viele Häuser von Mure beinahe mitgerissen

Zu punktuellen Unwettereinsätzen kam es in einigen Teilen Niederösterreichs. Nach teils heftigen Gewittern musste etwa die Feuerwehr in Göstling an der Ybbs im Bezirk Scheibbs am Donnerstag ausrücken. Gegen 18 Uhr war es zu einem dramatischen Murenabgang zwischen zwei Häusern einer Wohnsiedlung gekommen. Laut den Einsatzkräften der Feuerwehr wurde der Hangrutsch mitten im Wohngebiet von Ybbssteinbach aufgrund des Starkregens verursacht. Dabei sei ein 15 Meter breiter und fünf Meter hoher Erdhang aufgrund der Unterspülung plötzlich abgesunken.