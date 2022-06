Puntigam: EM-Vorfreude nach „privatem Highlight“

Puntigam hatte im ersten Lehrgang aufgrund des späten Saisonendes in der französischen Liga noch gefehlt, kommt daher wie sechs andere Akteurinnen auch direkt aus dem Urlaub. „Ich habe es jetzt zwei Wochen ein bisschen ruhiger gehabt, das braucht man aber irgendwann auch einmal, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. In dieser Zeit verliert man aber nicht so viel“, sagte die ÖFB-Rekord-Teamspielerin. Durch die noch ausstehenden Tests gegen Montenegro am Mittwoch und in Belgien am Sonntag darauf gebe es genug Möglichkeiten, um wieder in den Spielrhythmus zu finden. „Deshalb mache ich mir da gar keine Sorgen“, betonte Puntigam.