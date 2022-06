Frauen kämpfen in Rumänien unermüdlich für Hunde

Im Norden Rumäniens in der Nähe der Grenze zu Ungarn kämpft eine Frau namens Dorina Somogyi um das Leben von 600 Hunden. So gut wie auf sich alleine gestellt betreibt sie den Verein „Free Life“ und kümmert sich um jene armen Vierbeiner, die niemand mehr haben will. Doch die Zeiten sind hart, das Futter wird knapp - und Dorina ist dringend auf Spenden angewiesen. Eine österreichische Tierfreundin, die sich ebenfalls mit Herzblut in Rumänien engagiert, wandte sich hilfesuchend an die „Krone Tierecke“: „Wir stehen vor dem nichts. Ohne Unterstützung können wir die Hunde nicht mehr durchbringen.“