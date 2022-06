Mühlviertler (18) nach Unfall im Spital gestorben

In Böschung geschleudert

In einer Rechtskurve bei Straßenkilometer 141 geriet sein Wagen plötzlich auf die linke Fahrbahnseite. Dabei übersteuerte das Auto und schleuderte quer in eine Böschung bei einer Hauszufahrt. Der Wagen wurde dadurch abrupt gebremst und auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Der lebensgefährlich verletzet Lenker war anschließend mit einem Notarzthelikopter ins Spital geflogen worden, sein nicht ganz so schwer verletzter Beifahrer mit der Rettung ins Klinikum Rohrbach transportiert worden. Der Lenker starb, wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungsfolgen.