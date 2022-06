Ein Neu-Aufbau mit reichlich Bullen-DNA

Gemeinsam mit Ex-Salzburg-Nachwuchschef Percy van Lierop bringt der Halleiner Michael Steiner die neue Fußball-Akademie in Hartberg in Schwung. Nach monatelanger Vorarbeit ist der offizielle Start im August. Ab 2023/24 will Hartberg dann mit Mannschaften an der ÖFB-Jugendliga teilnehmen.