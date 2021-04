Steiner folgte Lockruf des FC Basel in die Schweiz

Jetzt kehrte der 46-Jährige in die Schweiz zurück. Vergangene Woche wurde er in Basel als Nachwuchsleiter von der U9 bis zur U17 präsentiert. Geholt hat ihn ein in Salzburg alter Bekannter: Nachwuchschef Percy van Lierop. Der Holländer war in dieser Funktion auch bei den Bullen tätig, kannte Steiner von da. „Mit dieser breiten Erfahrung und als Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz passt er bestens ins Anforderungsprofil “, meinte van Lierop.