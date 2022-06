Mit dem Surfboard am Inn gegen den Strom gleiten

Am Bauch liege ich auf dem Brett, das Seil an der Brücke hält mich in der Strömung. Michael zeigt, wie ich mit Armbewegungen das Board steuern kann. „Und jetzt versuch mal, dich auf die Knie aufzurichten“, ruft er mir über das Rauschen des Wassers hinweg zu. Gnädigerweise hat Michael mich mit einem großen Surfbrett ausgestattet – die liegen stabiler im Wasser. Hochkonzentriert ziehe ich mich auf die wackeligen Knie und schaffe es, mich oben zu halten. Stolz grinse ich zu Michael hinüber. Der fordert mich auf, aufzustehen. Also schiebe ich in Zeitlupe den linken Fuß nach vorne und versuche, mich in den Ausfallschritt zu stemmen. Und tatsächlich stehe ich – für ganze 0,5 Sekunden. Dann verabschiedet sich mein Gleichgewichtssinn endgültig und ich mache einen mehr oder minder eleganten Abgang in die Fluten, was mir nebenbei noch eine Nasendusche beschert.