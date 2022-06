Monschein: „Wurde nicht mehr als Stürmer gesehen“

Wie sehen deine persönlichen Ziele aus, was traust du der SV Ried in der kommenden Saison zu?

So viel wie möglich spielen, der Mannschaft mit Toren und Assists weiterhelfen. Ich will den Fans Freude bereiten. Die Spiele gegen Ried haben mir immer gefallen, es war hier immer eine super Stimmung, der Fansektor war immer voll. Auf das freue ich mich! Ich will auf jeden Fall über den Strich (Anm.: in die Top-6) kommen, das ist mein persönliches Ziel. Das ist mit Ried auch möglich. Dann hätten wir mit dem Abstieg auch nichts zu tun. Das wäre ein toller Schritt für den Verein!