Er stirbt den Serientod - erneut

Gedreht wurde nämlich, wie der Titel es schon erahnen lässt, unter anderem auch in der Gerichtsmedizin der Paris Lodron Universität. „Ich spiele einen jungen Kapuzinermönch. Leider ist er nicht wirklich konfliktscheu, was ihn letzten Endes dann auch in die Gerichtsmedizin bringt“, so der Schauspieler.