Klimawandel: Trinkwasser wird in Zukunft rares Gut

Wir sehen bereits die Auswirkungen des Klimawandels. In Frankreich wird aktuell schon Wasser in einigen Regionen rationiert. Wir müssen auch in Österreich, und vor allem in der Ostregion, Vorkehrungen für derartige Situationen treffen.

Wolfgang Nöstlinger, Vizepräsident der Vereinigung des Gas- und Wasserfachs