Heidi Goëss-Horten: Letzte Ruhe am Wörthersee

Die am Sonntag verstorbene Milliardärin Heidi Goëss-Horten wird voraussichtlich in der Hubertus-Kirche unmittelbar neben ihrem Anwesen in Sekirn am Wörthersee beigesetzt. Dort ruht seit 1987 auch ihr erster Mann Helmut Horten. Was mit ihrem Vermögen passiert, hat die Milliardärin schon zu Lebzeiten geregelt.