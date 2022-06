Neue Hintertür zum Bauen im Grünland

Gerade an den Seen fürchten Anrainer nun ebenfalls den Trend zum verkappten Chalet als Zweitwohnsitz, etwa am Wolfgangsee. „Wenn das Gesetz so kommt, haben wir mit Garantie bald die nächsten Zweitwohnsitzdörfer“, fürchtet Campingplatz-Anrainer Silvester Leitner aus St. Gilgen.