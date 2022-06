Osttirol: Italienische Ärzte drücken die Schulbank

Kleine Gemeinde wird zur großen Sprachbühne

Zu ihren Klienten zählten zuletzt vermehrt Mediziner aus Italien. „Unsere Schule war seit 2004 in der Toskana. Wir haben seit 2020 eine Online-Schule und dadurch sind immer mehr Leute aus Südtirol an uns herangetreten.“ Nun bietet man auch Präsenzkurse in Amlach an. Alt-Bürgermeister Franz Idl bot die Räumlichkeiten im neu gebauten Gemeindegebäude an. Seitdem herrscht reger Betrieb mit italienischem Flair in der südlich von Lienz gelegenen Gemeinde. Obendrein haben die Kurse in Amlach zwei Vorteile: Sie finden nicht weit von der italienischen Grenze statt und sind in einem deutschsprachigen Land, wo man gezwungen ist, die Sprache auch gleich in der Praxis anzuwenden.