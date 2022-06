Prohaska: „Gefährdet die Gesundheit der Spieler“

Schon zu meiner aktiven Zeit, in der das Fußball-Programm bei Weitem nicht die Dichte hatte, war ein Ländermatch doppelt so anstrengend wie ein Meisterschaftsspiel. Nach einer langen Saison muss die Nationalmannschaft heute in Dänemark die vierte Partie in elf Tagen bestreiten. Das ist für die Zuschauer zwar reizvoll, aber ein Wahnsinn für die Beteiligten, wenngleich das auch für den Gegner gilt. Da muss sich die UEFA etwas überlegen, denn das gefährdet die Gesundheit der Spieler.