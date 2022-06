Salihamidzic bestätigt nächsten Bayern-Transfer

„Eines der größten Talente Europas“

„Er ist eines der größten Talente Europas, hinter dem alle her waren“, schwärmt Salihamidzic von Gravenberch. „Er hat große Stärken im Mittelfeld, eine super Technik und ist in der Lage, Situationen auch in engen Räumen aufzulösen. Er kann mit seiner Dynamik auch den Ball treiben, ist torgefährlich, kann aber auch verteidigen.“ Und er ist sich sicher: „Er wird hier den nächsten Schritt machen.“