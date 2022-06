Zweiter Karriereweg für Philipp Netzer beginnt

Neue Aufgaben

Mit nun 36 Jahren wird Philipp Netzer seine Fußballschuhe zumindest auf beruflicher Ebene an den Nagel hängen und sich neuen Aufgaben beim SCRA widmen. Netzer übersiedelt in die Geschäftsstelle und in den Profi-Campus, wo er in den kommenden Monaten sämtliche Bereiche durchlaufen wird und so ein klares Bild entstehen soll, wie Netzer seine Fähigkeiten und Interessen am besten einbringen kann.