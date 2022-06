Salzburg und Bayern: Teils hitziger Stau-Gipfel

Der Reiseverkehr entlang der Tauernautobahn strapaziert die Geduld der Salzburger, aber auch die der bayerischen Grenzgemeinden. Daher kam es am Donnerstag zum Stau-Gipfel mit Landesrat Stefan Schnöll und rund 20 Bürgermeistern aus beiden Ländern in der Grenzregion. Die von Salzburg anvisierte Blockabfertigung vor dem Walserberg kam bei der bayerischen Regierung in München ja gar nicht gut an. Verkehrsminister Christian Bernreiter hat bereits mit einem EU-Vertragverletzungsverfahren gedroht. Beim Gipfel war der Minister übrigens nicht dabei.