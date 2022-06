Pfingstverkehr: Traurige Bilanz in der Steiermark

Doppelt so viele Unfälle wie 2021

Mit insgesamt 79 Unfällen gab es rund doppelt so viele wie im Vorjahr (39). Auch die Zahl der Verletzten stieg massiv von 45 auf 83 Personen an. Die Polizei musste 53 Fahrern den Führerschein abnehmen (2021: 21), zudem gab es 88 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer (2021: 55) und fünf Anzeigen wegen Drogendelikten (2021: keine).