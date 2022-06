Mit 2,36 Promille frontal in den Gegenverkehr

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Montag gegen 20.35 Uhr mit seinem Pkw auf der L1176 aus Wesenufer kommend Richtung Waldkirchen am Wesen. Laut Zeugen geriet er mehrmals auf die linke Fahrbahnseite. Im Gemeindegebiet von Waldkirchen am Wesen kam er abermals auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 47-Jährigen aus dem Bezirk Schärding.