Mane zu Bayern? Er hat nur gescherzt

Der mit Bayern München in Verbindung gebrachte Stürmer Sadio Mané hat Spekulationen über einen Abschied von Liverpool erst einmal gedämpft. „Ich wollte klarstellen, dass ich immer noch bei Liverpool unter Vertrag stehe und großen Respekt für den Verein habe. Wie ich schon zuvor gesagt habe - jetzt heißt es abwarten“, sagte der Außenangreifer nach dem 3:1-Sieg mit Senegals Fußball-Nationalmannschaft gegen Benin am Samstag in der Afrika-Cup-Qualifikation. Seine Aussagen vom Vortag waren also wohl nur als Scherz zu verstehen ...