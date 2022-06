Liverpools Sadio Mané und FC Bayern sind einig!

Mané kehrt damit zurück in den deutschen Sprachraum, wo seine Karriere vor knapp zehn Jahren mit seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg erst so richtig Fahrt aufgenommen hatte. Nach zwei Saisonen bei den „Bullen“ machte der inzwischen 30 Jahre alte Offensiv-Wirbelwind den nächsten Schritt, wagte den Sprung in die Premier League, wo er den FC Southampton in vergleichsweise lichte Liga-Höhen führte.