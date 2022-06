Casper Ruud: Idol Nadal plötzlich Finalgegner

16 Jahre später steht Casper Ruud an diesem Sonntag Rafael Nadal wieder auf dem Court Philippe Chatrier in Paris gegenüber. Diesmal als Gegner im Endspiel der French Open. Womit für Ruud ein Traum in Erfüllung geht. „Rafa war immer mein großes Idol“, erzählt der mittlerweile 23-Jährige was in der Tennisszene gut bekannt ist. „Er beschwert sich nie, gibt nie auf, er ist das perfekte Vorbild dafür, wie du dich auf einem Platz verhalten sollst.“