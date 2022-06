Salzburg im Flamenco-Fieber

Danke Mama Bartoli! Hätte Silvana Bazzoni Ende der 70er nicht eingegriffen, wären Salzburg um eine Festspielinstitution ärmer. Eigentlich wollte Cecilia Bartoli nämlich Flamencotänzerin werden, doch die Mutter wusste es besser und schickte sie zum Gesangsunterricht. Die Liebe zu diesem Tanz hegt die quirlige Römerin auch heute noch, besucht wann immer es ihre Zeit zulässt Flamenco-Abende, und wird nicht müde, in Interviews davon zu schwärmen. Wortwörtlich dazu gebracht wurde sie als Teenager von einer Freundin, die sie zu ihren Tanzstunden mitnahm. Eine Zeit lang schloss sich Bartoli sogar einer semiprofessionellen Gruppe an. Der Mutter zuliebe legte sie die Kastagnetten schließlich nieder und widmete sich dem Gesang. Wie tief ihr der Tanz allerdings in den Knochen sitzt, erkennt man noch heute an der Körpersprache der Pfingstfestpielchefin und auch in ihrem Charakter hat er seine Spuren hinterlassen.