Mitspieler macht erschreckendes Haaland-Geständnis

Die Haaland-Bilanz für Norwegen ist mit 16 Treffern in 18 Spielen beeindruckend. Aber Norwegen scheiterte letztlich in der WM-Qualifikation, wurde in der Gruppe G hinter Holland und der Türkei nur Dritter. Verpasste sogar die Playoffs, weil Haaland verletzt fehlte. „Wir sind völlig abhängig von ihm“, warnt Mittelfeldspieler Stefan Strandberg deshalb, sich nur auf Haaland zu verlassen. Als nächste Aufgabe wartet das Nachbar-Duell in Schweden am Sonntag.