Lehrer-Aufstand gegen Führungsstil der Direktorin

Zermürbende Konflikte toben in der Tourismusschule St. Johann, eigentlich eine jahrzehntelange Vorzeigeeinrichtung. Konkret ist das Klima zwischen Schulleiterin und Lehrerschaft (oder zumindest einem Teil davon) vergiftet. Nun griffen die Pädagogen zu einem nicht alltäglichen Mittel: Sie schildern den „unerträglichen Alltag“ in einem Mail, das nicht nur an Bildungs-LR Beate Palfrader und die Bildungsdirektion für Tirol ging, sondern auch an Medien. Von Verzweiflung ist die Rede, man rette sich nur noch „von Ferien zu Ferien“.