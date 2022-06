Viel Kritik nach teurem Fest der Wirtschaftskammer

Berichte der „Krone“ und des „Standard“ zu einer Feier der NÖ-Wirtschaftskammer sorgten für ein Rauschen im Blätterwald und ernüchternde Erkenntnisse. Mitgliedsbeiträge in der Höhe von 54.000 Euro flossen in die Abschiedsfeier der ehemaligen Präsidentin Sonja Zwazl. Die Kritik in dem Prüfbericht sorgt bei der Kammer für Katerstimmung - und in der Politik für viel Aufruhr.