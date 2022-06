Wirtschaftskammer-Fest kostete Firmen 54.000 Euro

Sonja Zwazl hat das hingelegt, was man eine Bilderbuchkarriere nennt. Die Niederösterreicherin schloss die Handelsschule ab, war Geschäftsinhaberin, wurde Bundesrätin für die ÖVP und im Jahr 1999 dann Präsidentin der NÖ Wirtschaftskammer. In diesem Amt war sie bis Mai 2020 tätig. Am 27. August 2020 feierte sie ihren Abschied. 300 Personen sollten mit dabei sein. Aufgrund der Corona-Regeln wurde die Gästeliste auf 90 Teilnehmer reduziert. Die Eventkosten würden aber vermuten lassen, dass alle 300 gekommen wären. Rund 58.000 Euro betrug die Rechnung - bezahlt wurde sie mit den Mitgliedsbeiträgen der Firmen. Das geht aus einem Prüfbericht hervor, der der „Krone“ und dem „Standard“ vorliegt.