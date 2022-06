Der Verkauf von E-Zigaretten und ähnlichen Produkten ist in Mexiko künftig verboten. Das Rauchen schadet laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Umwelt enorm. Jedes Jahr würden die Herstellung und Konsum von Tabak mehr als acht Millionen Menschen das Leben kosten. Nun wird der Tabak weltweit knapp. Fürchten Sie Engpässe? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!